Известная украинская певица Джамала, принимающая участие в шоу "Танці з зірками", назначила "свидание" через соцсеть, представ в красивом образе.

Популярная исполнительница Джамала вышла замуж в 2017 году за Сеит-Бекира Сулейманова, пишет Politeka.net. Пара сейчас воспитывает двоих сыновей.

Джамала старается совмещать работу с семейной жизнью. Артистка принимает участие в различных съемках, а в своем новом посте в Инстаграм, она рассказала, что готовится дать концерты.

"Киев и Харьков ❤️ Иду на свидание к вам

🎵 21 октября - Октябрьский дворец | Kyiv

🎵 22 октября - Дворец студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого | Kharkiv

Перекличка в комментариях, с кем увидимся на концертах 😛

Жду каждого из вас!", - написала певица, подкрепив красивым снимком, где она в коротком топе и плаще.

За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:

"Мы Харьков ❤️❤️ Ждем уже год ❤️", "Урааа!!!Харьков уже заждался. Ждём с нетерпением концерта 🔥🔥🔥", "Зачеркиваю 😂на календаре дни до концерта в Киеве 😍😍😍😍", "Боже как красиво 😍😍😍", "Атмосферне фото👏", "Какая ты крутая 😍😍 локация и фото просто 😍😍❤️", "эхх, мечтыы", "Юхуу Октябрьский очень скоро 💙 Уверена, что буже чрезвычайный и душевный концерт 🙌🏻✨".

Напомним, Джамалу заставили паниковать на "Танцях з зірками", подробности

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