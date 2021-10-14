Известная украинская певица Джамала, принимающая участие в шоу "Танці з зірками", назначила "свидание" через соцсеть, представ в красивом образе.
Популярная исполнительница Джамала вышла замуж в 2017 году за Сеит-Бекира Сулейманова, пишет Politeka.net. Пара сейчас воспитывает двоих сыновей.
Джамала старается совмещать работу с семейной жизнью. Артистка принимает участие в различных съемках, а в своем новом посте в Инстаграм, она рассказала, что готовится дать концерты.
"Киев и Харьков ❤️ Иду на свидание к вам
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🎵 22 октября - Дворец студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого | Kharkiv
Перекличка в комментариях, с кем увидимся на концертах 😛
Жду каждого из вас!", - написала певица, подкрепив красивым снимком, где она в коротком топе и плаще.
За час публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев:
"Мы Харьков ❤️❤️ Ждем уже год ❤️", "Урааа!!!Харьков уже заждался. Ждём с нетерпением концерта 🔥🔥🔥", "Зачеркиваю 😂на календаре дни до концерта в Киеве 😍😍😍😍", "Боже как красиво 😍😍😍", "Атмосферне фото👏", "Какая ты крутая 😍😍 локация и фото просто 😍😍❤️", "эхх, мечтыы", "Юхуу Октябрьский очень скоро 💙 Уверена, что буже чрезвычайный и душевный концерт 🙌🏻✨".
Напомним, Джамалу заставили паниковать на "Танцях з зірками", подробности
А еще Politeka писала, что Джамала из "Танців з зірками" показала подросших детей и мужа, кадры семейной прогулки
Также Politeka сообщала, что Джамала в блестящей майке с глубоким вырезом заинтриговала сюрпризами