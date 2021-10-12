Творці популярного шоу на "1+1" "Танці з зірками" вирішили, що у наступному ефірі проєкт має покинути відразу дві пари, шанувальникам це абсолютно не сподобалося.

Як пише Politeka.net, на телеканалі "1+1" нещодавно відбулася прем’єра восьмого сезону танцювального шоу "Танці з зірками". За правилами шоу, кожної неділі проєкт покидає одна із пар за результами глядацького голосування та оцінок суддів – Катерини Кухар, Влада Ями та Макса Чмерковського.

Крайній ефір "Танців з зірками" був дуже напруженим. У зону ризику потрапили співачки Олександра Заріцька та Ліда Лі, а також спортсменка Ольга Харлан. У результаті проєкт покинула пара Ліди Лі та Олексія Базели. Фанати були обурені та вважали виліт співачки несправедливим.

На офіційній сторінці шоу в Instagram повідомили, що наступного ефіру проєкт має залишити дві пари.

"Минулого тижня судді врятували Ольгу Харлан та Олександру Зарицьку, і вони залишись у проєкті. Але цієї неділі головний паркет країни залишить дві пари, і хто ж це буде?", - написали на сторінці.

Шанувальники "Танців з зірками" написали свою думку в коментарях.

"Як же незмінні правила, якщо мало покинути дві пари, а покинула одна, а ви дві залишили ?👎", " Ліда повинна була бути в фіналі!", " Я ніколи не змирюся з тим, що Ліда вилетіла, і так, шоу вже нема через кого дивитися", " Ну точно не Джа і Мел повинні були залишитися. Як же дратує", " Виліт Ліди - найбільша несправедливість", "Ваші правила підказують, що все несправедливо😢😠", " Правила незмінні, але замість двох покинула одна пара і де логіка?!Тобто незмінність стосувалась тільки Ліди🤡🗿", " З таким успіхом ви скоро самі будете дивитися ваш проект. Ніякої логіки немає! Ті хто просто виконують руху - беруть участь далі. А чому? Тому що це Джамала, відома співачка. А Ліда - ще тільки починає !!! Джамала і Власова повинні були вилетіти" - написали в коментарях.

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