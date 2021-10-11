Син покійного українського хореографа, почесного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, повернувся в Україну, щоб вшанувати пам'ять батька, і побував на його могилі.
Як передає Politeka.net, на останньому ефірі "Танців з зірками" з'явився син легендарного хореографа Грег Чапкіс, який давно живе і працює в США. Там у чоловіка є власна хіп-хоп школа. Він ставить хореографію для виступів відомих зірок.
42-річний Грег не тільки виступив на шоу, але також поставив хореографію однієї з пар на проекті. Також під час візиту в Україну чоловік відвідав могилу батька, показавши, як вона виглядає у себе в Instagram.
"Тепер тебе немає з нами, але я повернувся, щоб продовжити створену тобою спадщину Чапкісів", - вразив одкровенням Грег, додавши, що приїхав в Україну для того, щоб заявити про себе.
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Як відомо, Григорій Чапкіс пішов з життя влітку 2021 року. Хореографа поховали на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, що Грег Чапкіс поділився пікантними фото американської дружини:"нітрохи не старіє".
Як повідомляла Politeka, Грег Чапкіс повернувся в Україну, заговоривши про учасників "Танців з зірками": "підірвав мою голову".
Також Politeka писала, що Грег Чапкіс повернувся в Україну заради "Танців з зірками".