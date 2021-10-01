Дружина сина Григорія Чапкіса Грега Ембер вразила зовнішністю на архівних пам'ятних кадрах
Чоловік живе вже багато років зі своєю дружиною, а також нещодавно відзначав з нею чергову річницю і показав безліч пам'ятних фото. Цього разу Грег вирішив публічно захопитися дружиною і її талантами.
На представлених кадрах його дружина позувала в різні моменти свого життя і в різному віці. Причому почуття Грега залишилися незмінні:
"Хочу привітати з днем народження мою прекрасну королеву @amberchapkis 👑 мені і моїм хлопчикам дуже пощастило з тобою. Ти найкращий друг, дружина, мама, партнер, про якого ми можемо мріяти ❤️ люблю тебе так сильно» - пише Грег під серією фото дружини.
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Шанувальники почали також вітати Ембер і її чоловіка:
"З днем народження Прекрасну даму; з Днем Народження; З днем народження, Ембер! ✨ ; З Днем Народження, Ембер! 🎉 ; вона скрізь красива королева, нітрохи не старіє😍; бажаю вам вдалого року, добра душа!; така прекрасна; зовсім дівчинка на деяких фото, вау".
Грег Чапкіс є сином легендарного хореографа Григорія Чапкіса, який нещодавно помер. Грег живе в США, де відкрив школу танців "Чапкіс денс". У сина Чапкіса є дружина і двоє дітей. Танцюрист активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Раніше на фото, яке Грег опублікував в Instagram, можна побачити його разом з дружиною. Також з парою був іспанський Виконавець Енріке Іглесіас.
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