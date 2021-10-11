Сын покойного украинского хореографа, почетного судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, вернулся в Украину, чтобы почтить память отца, и побывал на его могиле.

Как передает Politeka.net, на последнем эфире «Танців з зірками» появился сын легендарного хореографа Грэг Чапкис, который давно живет и работает в США. Там у мужчины есть собственная хип-хоп школа. Он ставит хореографию для выступлений известных звезд.

42-летний Грэг не только выступил на шоу, но также поставил хореографию одной из пар на проекте. Также во время визита в Украину мужчина посетил могилу отца, показав, как она выглядит у себя в Инстаграм.

«Теперь тебя нет с нами, но я вернулся, чтобы продолжить созданное тобой наследие Чапкисов», - поразил откровением Грэг, добавив, что приехал в Украину для того, чтобы заявить о себе.

Грэг Чапкис

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Как известно, Григорий Чапкис ушел из жизни летом 2021 года. Хореографа похоронили на Байковом кладбище.

григорий чапкис, скрин

Напомним, что Грег Чапкис поделился пикантными фото американской жены: "Ничуть не стареет".

Как сообщала Politeka, Грег Чапкис вернулся в Украину, заговорив об участниках "Танців з зірками": "Взорвал мою голову".

Также Politeka писала, что Грег Чапкис вернулся в Украину ради " Танців з зірками".