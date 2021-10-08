Відома хореограф Олена Шоптенко показала сина легендарного танцюриста Григорія Чапкіса - Грега, і стало відомо, навіщо він приїхав в Україну з США.

Як передає Politeka.net, кілька місяців тому стало відомо про смерть легендарного хореографа і танцюриста Григорія Чапкіса, який також був суддею популярного шоу "Танці з зірками". У новому сезоні його місце зайняв Макс Чмерковський. На 4-му ефірі показали номер в пам'ять про Григорія Чапкіса.

Так, цього разу стало відомо, що на шостому ефірі популярного шоу "Танці з зірками" з'явиться син Григорія Чапкіса - Грег. Він є відомим танцюристом і зараз проживає в США.

Хореограф проекту Олена Шоптенко показала кадри з тренування, де Грег викладає танці учасникам - Костянтину Войтенку та його напарниці Роксолані Маланчук.

Шостий ефір шоу буде присвячений кумирам зірок, а Грег Чапкіс відкриє цей ефір.

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