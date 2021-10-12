Создатели популярного шоу на "1+1" "Танці з зірками" решили, что в следующем эфире проект должен покинуть сразу две пары, поклонникам это абсолютно не понравилось.

Как пишет Politeka.net, на телеканале "1+1" недавно состоялась премьера восьмого сезона танцевального шоу "Танці з зірками". По правилам шоу, еженедельно проект покидает одна из пар по результатам зрительского голосования и оценок судей – Екатерины Кухар, Влада Ямы и Макса Чмерковского.

Крайний эфир "Танців з зірками" был очень напряженным. В зону риска попали певицы Александра Зарицкая и Лида Ли, а также спортсменка Ольга Харлан. В итоге проект покинула пара Лиды Ли и Алексея Базели. Фанаты были возмущены и считали вылет певицы несправедливым.

На официальной странице шоу в Instagram сообщили, что в следующем эфире проект должен оставить две пары.

"На прошлой неделе судьи спасли Ольгу Харлан и Александру Зарицкую, и они остались в проекте. Но в это воскресенье главный паркет страны оставит две пары, и кто же это будет?",- написали на странице.

Поклонники "Танців з зірками" написали свое мнение в комментариях.

"Как же неизменны правила, если должно было покинуть две пары, а покинула одна, а вы две оставили ?👎", " Лида должна была быть в финале!", "Я никогда не смирюсь с тем, что Лида вылетела, и да, шоу уже не из-за кого смотреть", " ну точно не Джа и Мэл должны были остаться. Как же раздражает", "Вылет Лиды - величайшая несправедливость", "Ваши правила подсказывают, что все несправедливо 😢😠 ", "Правила неизменны, но вместо двух покинула одна пара и где логика?! То есть неизменность касалась только Лиды🤡 🗿", "С таким успехом вы скоро сами будете смотреть ваш проект. Никакой логики нет! Те кто просто выполняют движения - участвуют дальше. А почему? Потому что это Джамала, известная певица. А Лида - еще только начинает !!! Джамала и Власова должны были вылететь" - написали в комментариях.

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