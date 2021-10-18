Известная украинская певица Настя Каменских и прима-балерина Екатерина Кухар синхронно послали воздушный поцелуй поклонникам в судейских креслах "Танців з зірками".
Как пишет Politeka.net, в седьмом эфире нового сезона популярного шоу "Танці з зірками" на "1+1" к тройке судей присоединится известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом NK.
Так, певица вместе с судьями шоу Екатериной Кухар, Владом Ямой и Максимом Чмерковским будет оценивать выступления участников, которые будут посвящены украинским звездам. Популярные артисты страны выйдут на сцену, чтобы поддержать участников на паркете и исполнить свои хиты.
В своем Instagram Екатерина Кухар опубликовала историю в Instagram, где она вместе с Каменских синхронно посылают воздушный поцелуй в камеру.
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"Мы в эфире!", - написала Кухар.
Так, балерина надела нежное платье с цветами, открытыми плечами и декольте, а образ дополнила красивым колье. Настя была в черном платье с вырезом в зоне декольте, на шее у певицы был красивый красный бант.
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