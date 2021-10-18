Известная украинская певица Настя Каменских и прима-балерина Екатерина Кухар синхронно послали воздушный поцелуй поклонникам в судейских креслах "Танців з зірками".

Как пишет Politeka.net, в седьмом эфире нового сезона популярного шоу "Танці з зірками" на "1+1" к тройке судей присоединится известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом NK.

Так, певица вместе с судьями шоу Екатериной Кухар, Владом Ямой и Максимом Чмерковским будет оценивать выступления участников, которые будут посвящены украинским звездам. Популярные артисты страны выйдут на сцену, чтобы поддержать участников на паркете и исполнить свои хиты.

В своем Instagram Екатерина Кухар опубликовала историю в Instagram, где она вместе с Каменских синхронно посылают воздушный поцелуй в камеру.

"Мы в эфире!", - написала Кухар.

Так, балерина надела нежное платье с цветами, открытыми плечами и декольте, а образ дополнила красивым колье. Настя была в черном платье с вырезом в зоне декольте, на шее у певицы был красивый красный бант.

Ранее Politeka писала, что "На их месте должна быть Власова": вылет сразу двух пар из "Танців з зірками" разочаровал публику.

Напомним, что муж Кухар из "Танців з зірками" засветил ее без макияжа в авто: "Вот наша страстная Кармен...".

A еще Politeka сообщала, что муж Екатерины Кухар не смолчал, увидев ее в новом образе: "Мой любимый...".