Артист балету і чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов записав відеоповідомлення з машини з важливою звісткою.
Відповідними кадрами Кухар поділилася в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Вона та її чоловік, будучи зірками Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, відправляються з виставами містами України.
За словами Стоянова, 21 жовтня, жителі Дніпра, а 22 жовтня - Сєвєродонецька і 23 жовтня - Кривого Рогу - зможуть побачити "Кармен-Сюїту" та "Шахерезаду".
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"Ось наша пристрасна Кармен, і вона ж Шахерезада", - заявив він, перевівши камеру на дружину.
39-річна Катерина постала без косметики, абсолютно не бентежачись своєї зовнішності, в чорній водолазці і в'язаній білій кофті.
Зазначимо, партію Хозе в "Кармен-Сюїті" зіграє Стоянов. Це історія про трагічну долю циганки Кармен і сліпо закоханого в неї солдата Хозе, якого вона кидає заради молодого Тореро (Артура Гаспара).
Раніше Кухар ділилася враженнями про цю виставу: "Я дуже люблю виставу "Кармен-Сюїта" за її темперамент, музику Жоржа Бізе, хореографічний текст з гострою сучасною пластикою і завжди танцюю з величезним задоволенням".
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