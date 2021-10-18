Артист балету і чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов записав відеоповідомлення з машини з важливою звісткою.

Відповідними кадрами Кухар поділилася в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Вона та її чоловік, будучи зірками Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, відправляються з виставами містами України.

За словами Стоянова, 21 жовтня, жителі Дніпра, а 22 жовтня - Сєвєродонецька і 23 жовтня - Кривого Рогу - зможуть побачити "Кармен-Сюїту" та "Шахерезаду".

"Ось наша пристрасна Кармен, і вона ж Шахерезада", - заявив він, перевівши камеру на дружину.

39-річна Катерина постала без косметики, абсолютно не бентежачись своєї зовнішності, в чорній водолазці і в'язаній білій кофті.

Зазначимо, партію Хозе в "Кармен-Сюїті" зіграє Стоянов. Це історія про трагічну долю циганки Кармен і сліпо закоханого в неї солдата Хозе, якого вона кидає заради молодого Тореро (Артура Гаспара).

Раніше Кухар ділилася враженнями про цю виставу: "Я дуже люблю виставу "Кармен-Сюїта" за її темперамент, музику Жоржа Бізе, хореографічний текст з гострою сучасною пластикою і завжди танцюю з величезним задоволенням".

Нагадаємо, Кухар із "Танців з зірками" приревнувала чоловіка на шоу "Маскарад": "здивував, так здивував"

Як повідомляла Politeka, Кухар показала, як вони з чоловіком розслабляються перед роботою: "трохи відпочинемо..."

Також Politeka писала, що Кухар в образі Кармен влаштувала фотосесію з квітами від шанувальників