Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар бурно отреагировала на участие своего мужа Александра Стоянова в шоу "Маскарад".

39-летняя Кухар опубликовала свежие "сториз" в своем Инстаграм, в которых прокомментировала недавнее событие, передает Politeka.net.

Очередной эфир "Маскарада" отгремел накануне, и по его итогам охотники раскрыли двух персонажей, включая сверкающего Эльфа с прозрачными крыльями. Команда юмориста Игоря Ласточкина (Владимир Дантес и Ирина Билык) верно угадали, кто прятался в костюме - звезда балета Александр Стоянов. Последний козырнул своим талантом, показав незабываемый танец в паре с партнершей.

"Наш нереальный Александр Стоянов... Екатерина Кухар, ты ревновала?", - поинтересовались у знаменитости.

"Думала, что нет, но уже... Да 😅", - честно ответила судья "Танців з зірками".

Стоянов скрывал участие в Маскараде даже от жены.

"Удивил, так удивил... А я все думала, где ты пропадал🙈...", - отреагировала она уже после того, как все раскрылось.

Напомним, Кухар в образе Кармен устроила фотосессию с цветами от поклонников

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