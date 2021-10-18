Артист балета и муж судьи "Танців з зірками" Екатерины Кухар Александр Стоянов записал видеосообщение из машины с важным известием.
Соответствующими кадрами Кухар поделилась в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
Она и ее муж, будучи звездами Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, отправляются с представлениями по городам Украины.
По словам Стоянова, 21 октября, жители Днепра, а 22 октября - Северодонецка и 23 октября - Кривого Рога - смогут увидеть "Кармен-Сюиту" и "Шахерезаду".
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Дочь Ани Лорак без фильтров честно показала, как ее мама выглядит дома: кадры
Олег Винник неожиданно сообщил о своей болезни, концерты отменены: "Мне очень больно"
Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"
Жена продюсера "Квартал 95" в крошечном розовом купальнике удивила фигурой у бассейна: фото
"Вот наша страстная Кармен, и она же Шахерезада", - заявил он, переведя камеру на жену.
39-летняя Екатерина предстала без косметики, абсолютно не смущаясь своей внешности, в черной водолазке и вязаной белой кофте.
Отметим, партию Хозе в "Кармен-Сюите" сыграет Стоянов. Это история о трагической судьбе цыганки Кармен и слепо влюбленного в нее солдата Хозе, которого она бросает ради молодого Тореро (Артура Гаспара).
Ранее Кухар делилась впечатлениями об этом представлении: "Я очень люблю спектакль "Кармен-Сюита" за его темперамент, музыку Жоржа Бизе, хореографический текст с острой современной пластикой и всегда танцую с огромным удовольствием".
Напомним, Кухар из "Танців з зірками" приревновала мужа на шоу "Маскарад": "Удивил, так удивил"
Как сообщала Politeka, Кухар показала, как они с мужем расслабляются перед работой: "Немного отдохнем..."
Также Politeka писала, что Кухар в образе Кармен устроила фотосессию с цветами от поклонников