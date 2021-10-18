Артист балета и муж судьи "Танців з зірками" Екатерины Кухар Александр Стоянов записал видеосообщение из машины с важным известием.

Соответствующими кадрами Кухар поделилась в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Она и ее муж, будучи звездами Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, отправляются с представлениями по городам Украины.

По словам Стоянова, 21 октября, жители Днепра, а 22 октября - Северодонецка и 23 октября - Кривого Рога - смогут увидеть "Кармен-Сюиту" и "Шахерезаду".

"Вот наша страстная Кармен, и она же Шахерезада", - заявил он, переведя камеру на жену.

39-летняя Екатерина предстала без косметики, абсолютно не смущаясь своей внешности, в черной водолазке и вязаной белой кофте.

Отметим, партию Хозе в "Кармен-Сюите" сыграет Стоянов. Это история о трагической судьбе цыганки Кармен и слепо влюбленного в нее солдата Хозе, которого она бросает ради молодого Тореро (Артура Гаспара).

Ранее Кухар делилась впечатлениями об этом представлении: "Я очень люблю спектакль "Кармен-Сюита" за его темперамент, музыку Жоржа Бизе, хореографический текст с острой современной пластикой и всегда танцую с огромным удовольствием".

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" приревновала мужа на шоу "Маскарад": "Удивил, так удивил"

Как сообщала Politeka, Кухар показала, как они с мужем расслабляются перед работой: "Немного отдохнем..."

Также Politeka писала, что Кухар в образе Кармен устроила фотосессию с цветами от поклонников