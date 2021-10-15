Українська співачка Євгенія Власова розповіла про стан свого партнера по "Танцями з зірками", хореографа Максима Леонова, який потрапив у серйозну ДТП

Як передає Politeka.net, про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

"Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все в порядку насправді. Те, як він врізався ... все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний ангел-хранитель. З ним все в порядку, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може", - поділилася виконавиця.

Власова додала, що її партнер зараз відчуває себе неважливо і це зрозуміло, але головне, що він живий, і з ним не сталося нічого, що не можна було б виправити.

"Я не знаю, чим все це закінчиться в прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий і не сталося нічого такого, що могло бути безповоротно. Я радію тому, що я можу вранці йому написати і запитати, як у нього справи. Я знаю, що зараз він дуже погано себе почуває і це зрозуміло", — додала співачка.

Євгенія Власова, що вона виступатиме в найближчому ефірі "Танців з зірками", і постарається зробити це якнайкраще.

"На сцену я, звичайно, вийду як ніколи не підготовленою. Єдине що я розумію, що повинна вичавити з себе все найкраще, що можу. Я сподіваюся, що у мене щось, та вийде. Я не уявляю, що буде", — зізналася артистка.

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