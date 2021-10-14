Украинский хореограф, победитель «Танців з зірками» Максим Леонов, который сейчас участвует в проекте в паре с певицей Евгенией Власовой, попал в страшную аварию.

Как передает Politeka.net, об этом сам Леонов сообщил у себя в Инстаграм. Хореограф опубликовал фото разбитой машины марки BMW, коротко подписав его: «Приехали…». Также Леонов записал видеообращение к своим поклонникам. На видео он выглядел подавленным и расстроенным.

«Ребят, сорри за шок-контент средь бела дня. Все живы, все здоровы. Это самое важное. Любите жизнь, это самое кайфовое, что у нас есть», - обратился хореограф к своим поклонникам.

Отметим, что автомобиль артиста был сильно поврежден спереди. Одна сторона машины буквально сплюснулась. Отметим, что Леонов не стал рассказывать, что именно произошло на дороге, и в каком месте случилась авария.

Как известно, Макс Леонов стал победителем танцевального шоу в паре с Сантой Димопулос.

Напомним, что решение судей «Танців з зірками» вызвало недовольство зрителей: "Лучше бы ушла Джамала".

Как сообщала Politeka, партнерша Макса Леонова терпела семь часов, чтобы превратится в Джоли: "Это так сложно".

Также Politeka писала, что партнерша Макса Леонова озадачила желанием уйти из "Танців з зірками": "Ничего не держит".