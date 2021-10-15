Украинская певица Евгения Власова рассказала о состоянии своего партнера по «Танцям з зірками», хореографа Максима Леонова, который попал в серьезное ДТП

Как передает Politeka.net, об этом артистка сообщила на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Макс дома. У него внутричерепная мозговая травма. У него все в порядке на самом деле. То, как он врезался... все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель. С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может", — поделилась исполнительница.

Власова добавила, что ее партнер сейчас чувствует себя неважно и это понятно, но главное, что он жив, и с ним не случилось ничего, что нельзя было бы исправить.

"Я не знаю, чем все это закончится в прямом эфире. Я знаю точно одно, что жизнь прекрасна, я сейчас сижу здесь и мне хорошо от того, что Макс жив и не произошло ничего такого, что могло быть безвозвратно. Я радуюсь тому, что я могу утром ему написать и спросить, как у него дела. я знаю, что сейчас он очень плохо себя чувствует и это понятно ", - добавила певица.

Евгения Власова, что она будет выступать в ближайшем эфире «Танців з зірками», и постарается сделать это как можно лучше.

"На сцену я, конечно, выйду как никогда не подготовленной. Единственное что я понимаю, что должна выжать из себя все лучшее, что могу. Я надеюсь, что у меня что-то, да получится. Я не представляю, что будет", — призналась артистка.

Напомним, победитель «Танців з зірками» и партнер Власовой попал в ДТП: детали и кадры с места просишествия

Как сообщала Politeka, судью "Танців з зірками" Чмерковского избили в киевском клубе: "Подошла какая-то..."

Также Politeka писала, что Евгения Власова преыратилась в Анджелину Джоли, угодив в щекотливую ситуацию: «Зачем ты надела эти…»