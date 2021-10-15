Новий суддя "Танців з зірками", танцюрист Макс Чмерковський чесно висловився про те, які пари, на його думку, гідні пройти у фінал проекту.
Як пише Politeka.net, про своїх Фаворитів Чмерковський розповів в інтерв'ю славі Дьоміну на шоу «Слава+».
Так, Чмерковський заявив, що як суддя він не може відкрито назвати свого фаворита, проте, такий Учасник на шоу є.
"Є фаворит", - чесно сказав Макс.
За словами танцюриста, він вже зараз розуміє, хто з пар має шанс потрапити в трійку фіналістів «танців».
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У той же час Макс зазначив, що іноді події на проекті можуть набувати несподіваний оборот.
"Люленов, якого прибрали першим, Я думав, що він себе подавав класно для цього шоу, він був абсолютно відкритий. Він не був танцюрист і він дуже старався", - розповів Чмерковський.
Він підкреслив, що вважає це дуже важливим, тому його здивував такий ранній виліт Люленова з проекту.
Що стосується потенційних фіналістів шоу, Чмерковський зазначив Дмитра Кадна і Артура Логая.
"Ось Каднай, мені здається, він один з тих, хто повинен бути у фіналі. У нього просто база божевільна...у нього харизми стільки, він якось собою заповнює танець", - підкреслив танцюрист.
"Логай-мені здається він теж один з фаворитів виграти...йому дано", - додав Чмерковський.
У той же час, на питання ведучого про Melovin-е Чмерковський відповів з більшою обережністю.
"Melovin повинен станцювати спочатку. Поки що для мене він просто плавно пересувається по паркету і, в принципі, робить одне і те ж. Я думаю, що у нього дуже серйозні речі якісь особисті", - зазначив суддя.
Нагадаємо, Чмерковський втратив своїх улюбленців на" Танцюють всі " і поділився болем.
Як повідомляла Politeka, суддя" Танців з зірками " Чмерковський розповів про важкий період у відносинах з дружиною.
Також Politeka писала, що суддю" Танців з зірками " Чмерковського побили в київському клубі.