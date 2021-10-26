Санта Димопулос, которая в 2020 году победила на шоу "Танці з зірками" c танцором Максом Леоновым, показала подросшего красавца-сына, которого родила от актера Андрея Джеджулы.

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является успешной отечественной певицей, которая одно время была солисткой группы "ВИА Гра". А в прошлом году звезда стала участницей шоу "Танці з зірками", где победила с партнером Максом Леоновым. У Санты есть двое детей - сын Даниэль от актера Андрея Джеджулы, а также дочь София от бизнесмена Игоря Кучеренко. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Санта показала сына-подростка. Мальчик сидел за столом в ресторанном, пока мама его снимала.

"Мой нереальный сын", - написала Санта.

"Завтра начинаются каникулы и мы остаемся в Киеве. Кто в курсе, чем занять молодого человека?", - написала певица под фото.

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