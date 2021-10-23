Талантливая украинская певица Санта Димопулос, которая стала победительницей седьмого сезона шоу "Танці з зірками", рассказала поклонникам, как ухаживает за собой.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя певица украинско-ассирийского происхождения Санта Димопулос прославилась после участия в известной группе Константина Меладзе "ВиаГра". Кроме этого, девушка была солисткой группы "7 небо", является чемпионкой мира по бодибилдингу и фитнесу. Также Санта Димопулос вместе с хореографом Максимом Леоновым победила в седьмом сезоне шоу "Танці з зірками".

В своем Instagram Саната часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. На этот раз певица решила показать свой вечерний уход и записала сторис в ванной. Так, Санта в халате рассказала, что перед сном пользуется специальной сывороткой для кожи головы.

"Надо наносить один раз в сутки, я делаю это на ночь", - рассказала певица об использовании продукта.

Ранее Politeka писала, что Санта Димопулос или Власова: Макс Леонов впервые решил ответить, кто лучше.

Напомним, что Санта Димопулос выгуляла в Париже стильный образ с кожаными штанами: "Были на выставке".

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