Відомий хореограф з "Танців з зірками" Макс Леонов розповів, хто з його партнерок за проектом краща - Санта Дімопулос або Євгенія Власова.

Як повідомляє Politeka.net, відомий хореограф і багаторазовий учасник шоу "Танці з зірками" Макс Леонов в Instagram-сторіс відповів на питання про своїх партнерок про танцювальному проекту.

Виявилося, Макс вирішив поспілкуватися зі своїми фоловерами і запропонував їм задавати питання. Так, хтось із користувачів написав йому просто питання: "Санта або Власова?". На це танцюрист відповів: "дві абсолютно різні людини. Кожна зі своєю насиченою історією і життєвою позицією. Поважаю і рахуюся абсолютно з кожною і дякую за все".

Також Леонов виклав у цій сторіс дві фотографії, на яких він позує зі своїми партнерками окремо – з Євгеном Власовою і Сантою Дімопулос. "А у чувака абсолютно однаковий погляд в камеру. Самий робочий", - написано вгорі колажу.

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