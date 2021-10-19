Известный хореограф из "Танців з зірками" Макс Леонов рассказал, кто из его партнерш по проекту лучше – Санта Димопулос или Евгения Власова.

Как сообщает Politeka.net, известный хореограф и многоразовый участник шоу "Танці з зірками" Макс Леонов в Instagram-сторис ответил на вопрос о своих партнершах про танцевальному проекту.

Оказалось, Макс решил пообщаться со своими фолловерами и предложил им задавать вопросы. Так, кто-то из пользователей написал ему просто вопрос: "Санта или Власова?". На это танцор ответил: "Два абсолютно разных человека. Каждая со своей насыщенной историей и жизненной позицией. Уважаю и считаюсь абсолютно с каждой и благодарю за все".

Также Леонов выложил в этой сторис две фотографии, на которых он позирует со своими партнершами по отдельности – с Евгением Власовой и Сантой Димопулос. "А у чувака абсолютно одинаковый взгляд в камеру. Самый рабочий", - написано вверху коллажа.

Напомним, ДТП с партнером Власовой по "Танцях з зірками", появились подробности о его состоянии: "То, как он врезался...".

Как сообщала Politeka, Победитель "Танців з зірками" и партнер Власовой попал в аварию: подробности и кадры с места ДТП.

Также Politeka писала, что Димопулос из "Танців з зірками" похвасталась царскими яствами и развлечениями в Москве: "Сбылась моя мечта".