Известная певица и победительница прошлого сезона популярного шоу "Танцi зiрками" Санта Димопулос, которая сейчас находится в Москве, похвасталась сбывшейся мечтой.
Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра». В 2020 году году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым. Певица строит сольную карьеру.
Сейчас певица находится в столице России – Москве.
Там среди прочего Санта Димопулос посетила бутик Диор.
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Также Санта рассказала о своей радости.
«Сбылась моя мечта – я попала в Большой театр», - сказала певица, стоя перед зеркалом в вечернем платье.
Кроме того певица показала кадры из местного ресторана.
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