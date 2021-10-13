Известная певица и победительница прошлого сезона популярного шоу "Танцi зiрками" Санта Димопулос, которая сейчас находится в Москве, похвасталась сбывшейся мечтой.

Как передает Politeka.net, Санта Димопулос известна как украинская певица. Она прославилась благодаря своему участию в группе "ВИА Гра». В 2020 году году певица одержала победу на шоу "Танці з зірками", где выходила на паркет с известным хореографом Максом Леоновым. Певица строит сольную карьеру.

Сейчас певица находится в столице России – Москве.

Там среди прочего Санта Димопулос посетила бутик Диор.

Также Санта рассказала о своей радости.

«Сбылась моя мечта – я попала в Большой театр», - сказала певица, стоя перед зеркалом в вечернем платье.

Кроме того певица показала кадры из местного ресторана.

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