Украинская певица, а также чемпионка мира по бодибилдингу и фитнесу Санта Димопулос похвасталась фото своих детей на странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя Санта Димопулос получила широкую известность благодаря участию в знаменитой группе "Виа Гра", которую продюсирует Константин Меладзе. В 2020 году певица стала победительницей шоу «Танці з зірками».

Как известно, с первым мужем шоуменом Андреем Джеджулой, с которым певица прожила три года в гражданском браке, отношения не сложились. Когда их сыну Даниэлю было два года, пара со скандалом разошлась. Сейчас мальчику уже 12 лет.

Вторым мужем Димопулос стал совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко, они поженились в 2015 году. Через четыре года после свадьбы у пары родилась дочь София, которой в этом году исполнилось два годика.

«Принц и принцесса», - подписала Санта фото.

Ранее Димопулос рассказывала, что старается, чтобы ее дети умели быть по-настоящему счастливыми, могли радоваться простым вещам, и росли с открытым сердцем. Также она отслеживает синдром отличника, чтобы дети не загоняли себя.

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