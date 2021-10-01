Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала, як вирушила до Лондона
Зовсім недавно Дімопулос з'явилася в якості запрошеної гості на танцювальному шоу, в якому перемогла в минулому сезоні. Артистка відзначилася не тільки досить яскравим вибором вбрання, а й оцінками.
А вже сьогодні Санта показала, що вона не сидить вдома і її життя насичене подіями. Нещодавно вона вирушила в Лондом, про що повідомила тільки зараз фанатам. Дімопулос вирішила похвалитися і своїми апартаментами, де добре проведе час.
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Також Санта пройшлася за межами готелю, де зупинилася і розповіла, чому їй там так подобається і чому це місце їй підходить. Позувала зірка без прикрас і не приховуючи себе від камери.
Нагадаємо, артистка з 2015 року перебуває у шлюбі з співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко. У 2019 році у пари народилася дочка, Софія.
Дімопулос часто ділиться кадрами з донькою, розповідає про виховання і показує, як балує її. 14 вересня дівчинці виповнилося два рочки, з цього випадку батьки влаштували для неї свято мрії.
На день народження дівчинки прийшло багато дітей, яких розважали аніматори в костюмах.
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