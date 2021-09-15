Известная украинская певица Санта Димопулос поделилась милыми фотографиями со своей двухлетней дочерью
Как пишет Politeka.net, 34-летняя бывшая участница популярного женского коллектива "Виа Гра", который продюсирует Константин Меладзе, три года прожила в гражданском браке с известным шоуменом Андреем Джеджулой. У пары даже родился сын Даниэль, но когда мальчику было два года звездная пара со скандалом рассталась.
В 2015 году Димопулос снова вышла замуж. Ее избранником стал совладелец сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. Через четыре года после свадьбы у пары родилась дочь София, которой в этом году исполнилось два годика.
В своем Instagram Санта опубликовала кадры с празднования и показала как сейчас выглядит маленькая София.
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В целом звезда часто делится фотографиями с дочерью и публикует фото с девочкой. На этот раз Санта написала трогательный пост в котором поздравила маленькую Софийку с ее вторым Днем рождения.
"Моя Вселенная, бесконечная любовь, моё сердце, с днём рождения 💗💗💗💗💗💗 Ты наполняешь всё вокруг светом и счастьем! Я и не мечтала о такой девочке как ты 🙏🏼 Уже со стержнем, харизмой, сумасшедшей энергетикой и мудрыми, бездонными глазами, которые ты по взрослому не отводишь от других. Я всегда думала, что сила духа и личности - это приобретенное, но познав тебя, понимаю, что у тебя это врожденное. Пусть ангелы берегут тебя, а мы с папой всегда рядом🙏🏼 ", - нежно написала Димопулос.
Поклонники поставили лайки и поздравили девочку с Днем рождения.
Ранее Politeka писала, что Димопулос рассказала, как справляется с плохим поведением сына от Джеджулы: "Сдерживаться уже невозможно".
Напомним, что Санта Димопулос раскрыла источники своих заработков: "странно, что я до сих пор получаю...".
A еще Politeka сообщала, что Димопулос из "Танцев со звездами" с подружками в купальниках устроили пенную вечеринку: "Украинки рулят".