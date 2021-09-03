Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками-2020», Санта Дімопулос, розповіла про свого сина

Санта Дімопулос народила первістка у 2008 році, пише Politeka.net. На той момент дівчині був всього 21 рік.

Батьком дитини став фактичний чоловік красуні Андрій Джеджула, з яким Санта будувала стосунки з 2007 по 2010 роки.

В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що після розставання, з Джеджулою було важко спілкуватися. Однак пізніше обоє батьків знайшли спільну мову.

Зараз Даніель живе з матір'ю, але буває в гостях у батька.

Дімопулос часто розповідає про своїх дітей (також про молодшу дочку Софію) у своєму мікроблозі Instagram. Зокрема, в одному з останніх сторіс співачка відповіла на питання про погану поведінку дітей, і як вона справляється з цим.

За словами артистки, буває, що її син поводиться недобре, але вона знаходить вихід.

"Ох, ще й як! Розмовляю, пояснюю, наводжу приклади, висловлюю свої почуття... Іноді підвищую голос, буває і слова погані вилітають. Все як завжди", - поділилася одкровенням Дімопулос.

За словами зірки, вона намагається зрозуміти причину поганої поведінки сина.

"Коли стримуватися вже неможливо і здається, що я ось-ось вибухну - роблю тайм-аут. Йду охолонути і потім вже розмовляю", - розкрила свої секрети артистка іншим мамам.

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