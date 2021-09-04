Артистка розповіла все, як є

Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, відповіла на запитання про свої заробітки

Санта Дімопулос заявила про себе на українській "Фабриці зірок", повідомляє Politeka.net. Дівчина сподобалася глядачам своїм талантом і зовнішністю, і пізніше її прийняли в групу "ВІА Гра", де вона затрималася недовго.

Вже пройшло багато років з того часу, але співачка не втрачає своєї популярності. Зокрема, завдяки глядацькому голосуванню у 2020 році Санта виграла на шоу "Танці з зірками".

Зараз артистка багато часу присвячує своїй родині. Відомо, що у неї двоє дітей - старший син від шоумена Андрія Джеджули, Даніель, і молодша дочка, Софія, від другого чоловіка - співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка.

Також артистка активно веде свій Instagram, в якому відповідає на питання підписників. У новому пості Санта розповіла про джерела своїх доходів.

"Для мене дивно, що я досі отримую такі питання. По-перше, у мене є комісійний бутік... Почала я 8 років тому і зараз це вже великий, прибутковий і екологічний бізнес.

По-друге, компанія з вітамінних крапельниць.

По-третє, я вкладаю в нерухомість...

По-четверте, мій блог", поділилася Дімопулос в сторіс.

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