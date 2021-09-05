Українська співачка Санта Дімопулос показала себе і подружок, захопивши виглядом
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос раніше була солісткою групи ВІА Гра, а нещодавно перемогла на шоу "Танці з зірками". Зараз дівчина активно веде Instagram, де розповідає і показує багато цікавого.
На новому фото Санта позувала разом з подружками в купальниках. Навколо була піна, але красунь це не зупинило від танців.
"Мокрі дівчата танцюють... Нарешті помилися", - написала Санта під фотографією.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красуні!!!! Фото дуже позитивне!!!!!!", "Українки рулять", " Санта-така розумниця! таку фігурку на фото! най-най!", "Яка ви нереально красива", " так хотіла і я в Туреччину. Але не змогла, а вам добре відпочити", "купальник нереальний", "які ви Класні".
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