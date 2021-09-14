Популярна українська співачка Санта Дімопулос показала кадри зі святкування Дня народження дочки

Як пише Politeka.net, співачка Санта Дімопулос, яка народилася у Києві в українсько-ассирійській родині, стала відомою завдяки участі в популярному гурті "Віа Гра". У 2015 році Дімопулос вийшла заміж за співвласника мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка. У 2019 році в пари народилася дочка Софія. Також у артистки є старший син від шоумена Андрія Джеджули Даніель.

Цього року спільній із Кучеренком дочці Дімопулос Софії виповнилося два роки. У своєму Instahram Санта опублікувала кадри зі святкування та показала як зараз виглядає маленька Софія.

Зауважимо, що у своєму Instagram співачка часто публікує світлини з дітьми.

Так, нещодавно Дімопулос обнародувала фото з маленькою Софією у літаку. У коментарях шанувальники написали дівчинці багато компліментів.

"Яка ж вона гарненька 😍😍😍", " Красуньки😍", " Красотки 🔥", "Балдію від цієї дівчинки 👧! Просто 🌝!", "Вона у тебе просто чудо❤️🔥🔥😍😍", "Яка лялечка маленька ❤️❤️❤️", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Дімопулос в маленькому боді повигиналась в незручних позах на столі: "Здається дуже легко, але...".

Нагадаємо, що Санта Дімопулос опинилася під крапельницею, що сталося: "Всі навколо хворіють...".

A ще Politeka повідомлялa, що Санта Дімопулос поділилася чарівними кадрами нічного Києва з ілюмінатора літака: "Як Париж".