Відома українська співачка, екс-солістка ВІА Гри і переможниця минулого сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос показала бекстейдж зі своїх нових гарячих зйомок
Як пише Politeka.net, зірка порадувала шанувальників спокусливими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
У новому пості Санта поділилася відео, на якому показала, як проходила її фотосесія. На кадрах співачка постає в різних образах. Так, спочатку Дімопулос демонструвала свою вражаючу фігуру, вигинаючись на столі в напівпрозорому боді.
Потім співачка приміряла комплект чорної білизни, а пізніше додала до нього чорну прозору сукню.
Протягом усього відео Санта показувала ще й відмінну розтяжку, приймаючи найрізноманітніші спокусливі пози. Розкутий образ співачки доповнювали розпущене волосся і яскравий макіяж.
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Шанувальники Санти прийшли в захват від таких кадрів.
"Я подам скаргу. Це незаконно!", "Богиня", "займайтеся дівчинки йогою, щоб такі красиві пози давалися легко", "неймовірна енергія", "Космос", "як красиво", "щось з чимось", "Максимально жіночна", "ви Божественні", " дуже жарко. Дуже красиво», "енергія відчувається через екран", - пишуть люди.
Нагадаємо, Дімопулос в маленькому боді поизвивалась в незручних позах на столі.
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос опинилася під крапельницею, що сталося.
Також Politeka писала, що Ольгу Сумську, Дімопулос і Потапа потрясла звістка про смерть знаменитого актора.