Известная украинская певица, экс-солистка ВИА Гры и победительница прошлого сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос показала бэкстейдж со своих новых горячих съемок
Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников соблазнительными кадрами на своей странице в Инстаграм.
В новом посте Санта поделилась видео, на котором показала, как проходила ее фотосессия. На кадрах певица предстает в разных образах. Так, сначала Димопулос демонстрировала свою впечатляющую фигуру, выгибаясь на столе в полупрозрачном боди.
Затем певица примерила комплект черного белья, а позже добавила к нему черное прозрачное платье.
На протяжении всего видео Санта показывала еще и отличную растяжку, принимая самые разные соблазнительные позы. Раскованный образ певицы дополняли распущенные волосы и яркий макияж.
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Поклонники Санты пришли в восторг от таких кадров.
«Я подам жалобу. Это незаконно!», «Богиня», «Занимайтесь девочки йогой, чтоб такие красивые позы давались легко», «Невероятная энергия», «Космос», «Как красиво», «Что-то с чем то», «Максимально женственная», «Вы божественны», «Очень жарко. Очень красиво», «Энергия чувствуется через экран», - пишут люди.
Напомним, Димопулос в маленьком боди поизвивалась в неудобных позах на столе.
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