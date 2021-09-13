Известная украинская певица, экс-солистка ВИА Гры и победительница прошлого сезона «Танців з зірками» Санта Димопулос показала бэкстейдж со своих новых горячих съемок

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников соблазнительными кадрами на своей странице в Инстаграм.

В новом посте Санта поделилась видео, на котором показала, как проходила ее фотосессия. На кадрах певица предстает в разных образах. Так, сначала Димопулос демонстрировала свою впечатляющую фигуру, выгибаясь на столе в полупрозрачном боди.

Затем певица примерила комплект черного белья, а позже добавила к нему черное прозрачное платье.

На протяжении всего видео Санта показывала еще и отличную растяжку, принимая самые разные соблазнительные позы. Раскованный образ певицы дополняли распущенные волосы и яркий макияж.

Поклонники Санты пришли в восторг от таких кадров.

«Я подам жалобу. Это незаконно!», «Богиня», «Занимайтесь девочки йогой, чтоб такие красивые позы давались легко», «Невероятная энергия», «Космос», «Как красиво», «Что-то с чем то», «Максимально женственная», «Вы божественны», «Очень жарко. Очень красиво», «Энергия чувствуется через экран», - пишут люди.

Напомним, Димопулос в маленьком боди поизвивалась в неудобных позах на столе.

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