Украинская певица Санта Димопулос в модном боди показала, как на самом деле проходят ее съемки

Санта привыкла держать себя в руках и следовать режиму дня, ведь после вторых родов Димопулос твердо решила привести себя в порядок рекордно быстро. Звезда не только много работала ради фигуры, но и стала правильно питаться и пробовать разные диеты.

Сейчас Димопулос довольная фигурой, над которой постоянно потеет в зале, но также она решила сбросить еще 2,5 килограмма, чтобы добиться идеальных форм. Не так давно звезда также приняла участие в весьма интересной фотосессии.

В маленьком боди Димопулос предстала во всей красе, а в черном комплекте, едва прикрывающем ее формы, выглядела Санта еще более привлекательно. Однако, как оказалось, за такими изящными кадрами кроется и другая сторона:

«Кажется очень легко, но на самом деле – скроченные и неудобные позы, а потом на утро все тело ноет» -раскрыла правду Санта.

Также ранее мы писали, что Санта Димопулос раньше была солисткой группы ВИА Гра, а недавно победила на шоу "Танці з зірками". Сейчас девушка активно ведет Инстаграм, где рассказывает и показывает много интересного.

На новом фото Санта позировала вместе с подружками в купальниках. Вокруг была пена, но красоток это не остановило от танцев.

Напомним, триумфатора "Танців з зірками" Димопулос перепутали с актрисой из "Отчаянных домохозяек"

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