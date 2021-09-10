Известная певица Санта Димопулос показала себя под капельницей и заговорила об укреплении иммунитета

Санта Димопулос после рождения дочери сразу принялась приводить фигуру в порядок. И даже когда звезда вернула себя в прежнюю форму, она решила закрепить результат, а сейчас также намерена сбросить вес.

Перед тем, как приступить к похудению и небольшой смене режима, Санта показала, как лежит под капельницей из-за того, что собирается укрепить иммунитет.

«На дому. Все вокруг болеют, пора укреплять иммунитет» - пишет Санта под кадрами с капельницей.

После этого Димопулос поспешила показать, как возвращается с тренировки. Причем звезда подметила – то, что она не показывает, как занимается – еще не означает, что она вообще ничего не делает. В ее планах сбросить несколько лишних кг и придерживаться системы интервального голодания.

Также красотка поделилась в сети очаровательным кадром из самолета, на котором позирует с маленькой дочкой на руках.

На фотографии, которую Санта сделала сама, они с малышкой сидят у окна и внимательно смотрят в объектив. Для путешествия в Киев певица надела светлую кофточку, ее волосы собраны на затылке, а на лице нет макияжа. В подписи к публикации Димопулос написала: "Киев, встречай!".

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