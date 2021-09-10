Відома співачка Санта Дімопулос показала себе під крапельницею і заговорила про зміцнення імунітету

Санта Дімопулос після народження дочки відразу почала приводити фігуру в порядок. І навіть коли зірка повернула себе в колишню форму, вона вирішила закріпити результат, а зараз також має намір скинути вагу.

Перед тим, як приступити до схуднення і невеликій зміні режиму, Санта показала, як лежить під крапельницею через те, що збирається зміцнити імунітет.

«Додому. Всі навколо хворіють, пора зміцнювати імунітет " - пише Санта під кадрами з крапельницею.

Після цього Дімопулос поспішила показати, як повертається з тренування. Причому зірка помітила-те, що вона не показує, як займається – ще не означає, що вона взагалі нічого не робить. В її планах скинути кілька зайвих кг і дотримуватися системи інтервального голодування.

Також красуня поділилася в мережі чарівним кадром з літака, на якому позує з маленькою донькою на руках.

На фотографії, яку Санта зробила сама, вони з малятком сидять біля вікна і уважно дивляться в об'єктив. Для подорожі до Києва співачка одягла світлу кофтинку, її волосся зібране на потилиці, а на обличчі немає макіяжу. У підписі до публікації Дімопулос написала: "Київ, зустрічай!".

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