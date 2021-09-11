Українська співачка Санта Дімопулос у модному боді показала, як насправді проходять її зйомки

Санта звикла тримати себе в руках і слідувати режиму дня, адже після других пологів Дімопулос твердо вирішила привести себе в порядок рекордно швидко. Зірка не тільки багато працювала заради фігури, але і стала правильно харчуватися і пробувати різні дієти.

Зараз Дімопулос задоволена фігурою, над якою постійно потіє в залі, але також вона вирішила скинути ще 2,5 кілограма, щоб домогтися ідеальних форм. Не так давно зірка також взяла участь у вельми цікавій фотосесії.

У маленькому боді Дімопулос постала у всій красі, а в чорному комплекті, ледь прикриває її форми, виглядала Санта ще більш привабливо. Однак, як виявилося, за такими витонченими кадрами криється й інша сторона:

"Здається дуже легко, а насправді-скрочені і незручні пози, а потім на ранок все тіло ниє» -розкрила правду Санта.

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На новому фото Санта позувала разом з подружками в купальниках. Навколо була піна, але красунь це не зупинило від танців.

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