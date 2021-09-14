Популярная украинская певица Санта Димопулос показала кадры с празднования Дня рождения дочери

Как пишет Politeka.net, певица Санта Димопулос, которая родилась в Киеве в украинско-ассирийской семье, стала известной благодаря участию в популярной группе "Виа Гра". В 2015 году Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. В 2019 году у пары родилась дочь София. Также у артистки есть старший сын от шоумена Андрея Джеджулы Даниэль.

В этом году совместной с Кучеренко дочери Димопулос Софии исполнилось два года. В своем Instahram Санта опубликовала кадры с празднования и показала как сейчас выглядит маленькая София.

Заметим, что в своем Instagram певица часто публикует фотографии с детьми.

Так, недавно Димопулос обнародовала фото с маленькой Софией в самолете. В комментариях поклонники написали девочке много комплиментов.

"Какая же она хорошенькая 😍😍😍 ","Милашки 😍 ", "Красотки 🔥 ", "Балдею от этой девчушки 👧 ! Просто 🌝!", "Она у тебя просто чудо ❤️🔥🔥😍😍 ", "Какая куколка маленькая ❤️❤️❤️ ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Димопулос в маленьком боди повыгибалась в неудобных позах на столе: "кажется очень легко, но...".

Напомним, что Санта Димопулос оказалась под капельницей, что произошло: "все вокруг болеют...".

A еще Politeka сообщала, что Санта Димопулос поделилась волшебными кадрами ночного Киева из иллюминатора самолета: "Как Париж".