Відома співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос показала, як бачить Київ з ілюмінатора літака

Як передає Politeka.net, Санта Дімопулос відома як українська співачка. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де вона заміняла Надію Грановську. Через рік дівчина покинула групу щоб зайнятися своєю сольною кар'єрою. У 2020-му році співачка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками", де виходила на паркет з відомим хореографом Максом Леоновим. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз дівчина опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, нещодавно співачка повернулася з відпочинку у Франції. куди їздила зі своєю дочкою - Софією і подругою. На кадрах видно, що дівчина летить в літаку і знімає види нічного Києва з ілюмінатора.

"Як Париж, каже", жартома підписує фото дівчина.

Реакцій і коментарів під відео немає, оскільки формат Сторіз цього не передбачає.

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