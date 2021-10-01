Певица, победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос показала, как отправилась в Лондон

Совсем недавно Димопулос появилась в качестве приглашенной гостьи на танцевальном шоу, в котором победила в прошлом сезоне. Артистка отметилась не только довольно ярким выбором наряда, но и оценками.

А уже сегодня Санта показала, что она не сидит дома и ее жизнь насыщена событиями. Недавно она отправилась в Лондом, о чем сообщила только сейчас фанатам. Димопулос решила похвастаться и своими апартаментами, где хорошо проведет время.

Также Санта прошлась за пределами отеля, где остановилась и рассказала, почему ей там так нравится и почему это место ей подходит. Позировала причем звезда без прикрас и не скрывая себя от камеры.

Напомним, артистка с 2015 года состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко. В 2019 году у пары родилась дочь, София.

Димопулос часто делится кадрами с дочкой, рассказывает о воспитании и показывает, как балует ее. 14 сентября девочке исполнилось два годика, по этому случают родители устроили для нее праздник мечты.

На день рождения девочки пришло много детей, которых развлекали аниматоры в костюмах.