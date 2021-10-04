Украинская певица Санта Димопулос показала красивое обручальное кольцо, которое ей подарил муж.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя Санта Димопулос прославилась после участия в известном женском коллективе "Виа Гра", который продюсирует Константин Меладзе. Как известно, с первым мужем шоуменом Андреем Джеджулой, с которым певица прожила три года в гражданском браке, отношения не сложились. Когда их сыну Даниэлю было два года пара со скандалом разошлась.
Позже Димопулос познакомилась с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, за которого в 2015 году вышла замуж. Через четыре года после свадьбы у пары родилась дочь София, которой в этом году исполнилось два годика.
В своем Instagram Санта Димопулос показала красивое бриллиантовое кольцо, которое ей подарил Кучеренко на помолвку.
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"6 лет брака как один день", - написала певица.
Сейчас певица с семьей находится в Лондоне, где ее муж участвует в марафоне. В столице Великобритании Санта посетила музеи и рестораны, о чем рассказала поклонникам.
"London 🇬🇧. Обожаю этот город и мне всегда мало 😅 Здесь столько мероприятий, выставок, музеев, шоу ...",- написала Санта.
Поклонники поставили лайки и написали комментарии.
"Красавица ❤️❤️", " 😍 а можно Ваши любимые рестораны в Киеве? Да и в целом в Украине♥️", "Dama de Elche ресторан 🔥 ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Димопулос объяснила свое отношение к участникам новых "Танців з зірками": "Когда смотрю, мое первое чувство...".
Напомним, что Димопулос призналась, что чувствовала, вернувшись на "Танці з зірками": "Когда танцевать нужно с Максом Чмерковским...".
A еще Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос станет приглашенной судьей: "Да, она была пчелкой на паркете".