Украинская певица Санта Димопулос показала красивое обручальное кольцо, которое ей подарил муж.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя Санта Димопулос прославилась после участия в известном женском коллективе "Виа Гра", который продюсирует Константин Меладзе. Как известно, с первым мужем шоуменом Андреем Джеджулой, с которым певица прожила три года в гражданском браке, отношения не сложились. Когда их сыну Даниэлю было два года пара со скандалом разошлась.

Позже Димопулос познакомилась с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, за которого в 2015 году вышла замуж. Через четыре года после свадьбы у пары родилась дочь София, которой в этом году исполнилось два годика.

В своем Instagram Санта Димопулос показала красивое бриллиантовое кольцо, которое ей подарил Кучеренко на помолвку.

"6 лет брака как один день", - написала певица.

Сейчас певица с семьей находится в Лондоне, где ее муж участвует в марафоне. В столице Великобритании Санта посетила музеи и рестораны, о чем рассказала поклонникам.

"London 🇬🇧. Обожаю этот город и мне всегда мало 😅 Здесь столько мероприятий, выставок, музеев, шоу ...",- написала Санта.

Поклонники поставили лайки и написали комментарии.

"Красавица ❤️❤️", " 😍 а можно Ваши любимые рестораны в Киеве? Да и в целом в Украине♥️", "Dama de Elche ресторан 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Димопулос объяснила свое отношение к участникам новых "Танців з зірками": "Когда смотрю, мое первое чувство...".

Напомним, что Димопулос призналась, что чувствовала, вернувшись на "Танці з зірками": "Когда танцевать нужно с Максом Чмерковским...".

A еще Politeka сообщала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос станет приглашенной судьей: "Да, она была пчелкой на паркете".