Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, візьме участь у шоу знову

Цього разу Санта спробує себе в новій ролі на танцювальному шоу. Артистка буде присутня в новому ефірі в якості запрошеної судді.

Варто відзначити, що її перемога на проекті в попередньому сезоні була не менш яскравою, тоді навіть не обійшлося без скандалу.

"Запрошеною суддею на четвертому ефірі шоу «Танці з зірками» стане Санта Дімопулос 👏 🏻 переможниця «Танців з зірками-4» @santadimopulos цієї неділі допомагатиме нашим суддям оцінювати учасників😉» - йдеться у підписі.

Шанувальники відповіли:

"А на балконі хто?; Чоловіче грошей відваляв за суддівство, також як і купив перемогу? 🤣 ; Санта😍 вона така красива ❤️а хто ж буде ведучим на балконі?; Я чекаю Вікторію Булітко! ❤ ️ ; Боже, як чудово! Обожнюю її!; особисто мені дуже подобалися танці Санти, вболівала за неї; це буде гарячий ефір 🔥жарище; 🔥так, вона була бджілкою на паркеті з запальним характером. Має право сказати як потрібно рухатися; О, продажні ефір можна не дивитися)».

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