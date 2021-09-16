Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, показала, что устроила для своей маленькой дочери
Артистка с 2015 года состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, сообщает Politeka.net. В 2019 году у пары родилась дочь, София.
Димопулос часто делится кадрами с дочкой, рассказывает о воспитании и показывает, как балует ее.
14 сентября девочке исполнилось два годика, по этому случают родители устроили для нее праздник мечты.
На день рождения девочки пришло много детей, которых развлекали аниматоры в костюмах.
Пугачева в новом дерзком образе прижалась к Галкину на людях, появилось фото: "Выглядят как ровесники"
Могилевская появилась на публике с молодым парнем и призналась Владу Яме: "Это мой..."
"Леся, выходи, мы отгадали уже": украинцы раскусили, кому могла достаться Маска Меланхоличной Жирафы
Экс-жена DZIDZIO Slavia приняла предложение от известного украинца: "Счастья вам, Славия и Тарас"
"Холостяк" Заливако попал под гнев украинцев из-за нового фото с Богдан: "Почему ваша Аня постоянно..."
Особенно внимание детей, в частности Софии, привлек большой пушистый заяц в юбочке. Ребятишки с ним фотографировались и гладили.
Также была установлена большая блестящая фотозона с именем Софии.
Зоны были украшены шариками, а на мероприятии играли музыканты.
Не обошлось и без большого красивого торта. Здесь Санта с мужем, который ее старше на несколько лет, откусывает торт.
"Необыкновенный вечер", - подписала она одно из других сторис.
Отметим, у Санты двое детей - старшего сына от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэля, она родила в 2008 году. Пара находилась в сожительстве с 2007 по 2010 годы.
После расставания у бывших возникали скандалы, но со временем они наладили отношения.
Сейчас Даниэль хотя и живет с Сантой, но гостит и у отца.
Напомним, Санта Димопулос раскрыла источники своих заработков
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос всколыхнула нежным обращением к родному человеку
Также Politeka писала, Димопулос в маленьком боди поизвивалась в неудобных позах на столе