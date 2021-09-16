Звезда показала, как хорошо провела время

Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, показала, что устроила для своей маленькой дочери

Артистка с 2015 года состоит в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, сообщает Politeka.net. В 2019 году у пары родилась дочь, София.

Димопулос часто делится кадрами с дочкой, рассказывает о воспитании и показывает, как балует ее.

14 сентября девочке исполнилось два годика, по этому случают родители устроили для нее праздник мечты.

На день рождения девочки пришло много детей, которых развлекали аниматоры в костюмах.

Особенно внимание детей, в частности Софии, привлек большой пушистый заяц в юбочке. Ребятишки с ним фотографировались и гладили.

Также была установлена большая блестящая фотозона с именем Софии.

Зоны были украшены шариками, а на мероприятии играли музыканты.

Не обошлось и без большого красивого торта. Здесь Санта с мужем, который ее старше на несколько лет, откусывает торт.

"Необыкновенный вечер", - подписала она одно из других сторис.

Отметим, у Санты двое детей - старшего сына от шоумена Андрея Джеджулы, Даниэля, она родила в 2008 году. Пара находилась в сожительстве с 2007 по 2010 годы.

После расставания у бывших возникали скандалы, но со временем они наладили отношения.

Сейчас Даниэль хотя и живет с Сантой, но гостит и у отца.

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