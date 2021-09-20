Украинская певица, бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос поделилась с поклонниками личным

Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка опубликовала видео, снятое в машине. Артистка была не в настроении. Она занималась тем, что обрабатывала лицо нефритовым роликом. Оказалось, что у Санты возникли проблемы со здоровьем. Она решила рассказать про тревожные симптомы своим подписчикам и попросить совета.

«Последние пару недель сильно отекаю по утрам. Не могу понять почему. Может, у кого есть толковый врач», - обратилась к поклонникам звезда.

Отметим, что несмотря на отеки, выглядела певица превосходно.

Как известно, Санта Димопулос прославилась после того, как попала в состав легендарного женского трио ВИА Гра. Димопулос недолго пробыла в группе, но успела запомнится зрителям. Недавно Санта громко заявила о себе, приняв участие в проекте «Танцы со звездами» и одержав в нем победу.

Напомним, что Санта Димопулос очаровала нежным обращением к близкому человеку: "Пусть ангелы берегут тебя...".

Также Politeka сообщала, что Димопулос устроила для маленькой дочки праздник мечты: "Необыкновенный вечер".

Ранее Politeka рассказывала, что Димопулос показала фигуру в платье с выгодного ракурса, даже "Мисс Украина" оценила.