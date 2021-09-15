Українська співачка Санта Дімопулос показала себе, вразивши образом і розкішною зачіскою
Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос є популярною співачкою в Україні, яка виступала в групі ВІА Гра. Дівчина також брала участь в" Танцях з зірками", де змогла здобути перемогу. Красуня також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться всім цікавим.
На новому фото Санта позувала в сукні, вибравши такий ракурс, щоб показати розкішні форми у всій красі. Дівчина залишила волосся розпущеним, ніжачись у променях сонця.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка ви шикарна", "капець, ви красива", "Санта, але у вас і так завжди прекрасні, (блискучі) волосся", "Королева краси", "нереальна", "неймовірна краса", " ідеальна Краса. Неможливо надивитися".
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А ще Politeka писала, що Санта Дімопулос в боді і не тільки вразила пластикою, показавши фігуру з усіх ракурсів
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