Украинская певица Санта Димопулос показала себя, впечатлив образом и роскошной прической
Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной певицей в Украине, которая выступала в группе ВИА Гра. Девушка также участвовала в "Танцях з зірками", где смогла одержать победу. Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новом фото Санта позировала в платье, выбрав такой ракурс, чтобы показать роскошные формы во всей красе. Девушка оставила волосы распущенными, нежась в лучах солнца.
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Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая вы шикарная", "Капец, вы красивая", "Санта, но у вас и так всегда прекрасные ,( блестящие) волосы", "Королева красоты", "Нереальная", "Невероятная красота", "Идеальная красота. Невозможно насмотреться".
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