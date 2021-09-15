Украинская певица Санта Димопулос показала себя, впечатлив образом и роскошной прической

Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос является популярной певицей в Украине, которая выступала в группе ВИА Гра. Девушка также участвовала в "Танцях з зірками", где смогла одержать победу. Красотка также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото Санта позировала в платье, выбрав такой ракурс, чтобы показать роскошные формы во всей красе. Девушка оставила волосы распущенными, нежась в лучах солнца.

"Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская сразу прокомментировала фото: "Какая красивая".

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая вы шикарная", "Капец, вы красивая", "Санта, но у вас и так всегда прекрасные ,( блестящие) волосы", "Королева красоты", "Нереальная", "Невероятная красота", "Идеальная красота. Невозможно насмотреться".

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А еще Politeka писала, что Санта Димопулос в боди и не только впечатлила пластикой, показав фигуру со всех ракурсов

Также Politeka сообщала, что Димопулос в маленьком боди поизвивалась в неудобных позах на столе



