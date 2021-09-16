Співачка, переможниця шоу "Танці з зірками", Санта Дімопулос, показала, що влаштувала для своєї маленької дочки
Артистка з 2015 року перебуває у шлюбі зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, повідомляє Politeka.net. У 2019 році у пари народилася дочка, Софія.
Дімопулос часто ділиться кадрами з донькою, розповідає про виховання і показує, як балує її.
14 вересня дівчинці виповнилося два рочки, з цього випадку батьки влаштували для неї свято мрії.
На день народження дівчинки прийшло багато дітей, яких розважали аніматори в костюмах.
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Особливо увагу дітей, зокрема Софії, привернув великий пухнастий заєць в спідничці. Дітлахи з ним фотографувалися і гладили.
Також була встановлена велика блискуча фотозона з ім'ям Софії.
Зони були прикрашені кульками, а на заході грали музиканти.
Не обійшлося і без великого красивого торта. Тут Санта з чоловіком, який її старше на кілька років, відкушує торт.
"Незвичайний вечір", - підписала вона одна з інших Сторіс.
Зазначимо, у Санти двоє дітей - старшого сина від шоумена Андрія Джеджули, Даніеля, вона народила у 2008 році. Пара жила разом з 2007 по 2010 роки.
Після розставання у колишніх виникали скандали, але з часом вони налагодили відносини.
Зараз Даніель хоча і живе з Сантою, але гостює і у батька.
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