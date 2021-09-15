Відома українська співачка Санта Дімопулос поділилася милими світлинами зі своєю дворічною дочкою
Як пише Politeka.net, 34-річна колишня учасниця популярного жіночого колективу "Віа Гра", який продюсує Костянтин Меладзе, три роки прожила у цивільному шлюбі із відомим шоуменом Андрієм Джеджулою. У пари навіть народився син Даніель, але коли хлопчику було два роки зіркова пара зі скандалом розійшлася.
У 2015 році Дімопулос знову вийшла заміж. Її обранцем став співвласник мережі спортивних клубів Ігоря Кучеренка. Через чотири роки після весілля у пари народилася дочка Софія, якій цього року виповнилося два рочки.
У своєму Instagram Санта опублікувала кадри зі святкування та показала як зараз виглядає маленька Софія.
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Загалом зірка часто ділиться світлинами з дочкою та публікує фото з дівчинкою. Цього разу Санта написала зворушливий пост у якому привітала маленьку Софійку з її другим Днем народження.
"Мій Всесвіт, нескінченна любов, моє серце, з днем народження 💗💗💗💗💗💗 Ти наповнюєш все навколо світлом і щастям! Я і не мріяла про таку дівчинку як ти 🙏🏼 Уже зі стрижнем, харизмою, божевільною енергетикою і мудрими, бездонними очима, які ти по дорослому не відводиш від інших. Я завжди думала, що сила духу і особистості - це набуте, але пізнавши тебе, розумію, що у тебе це вроджене. Нехай ангели бережуть тебе, а ми з татом завжди поруч🙏🏼", - ніжно написала Дімопулос.
Шанувальники поставили лайки та привітали маленьку дівчинку з Днем народження.
Рaніше Politeka писaлa, що Дімопулос розповіла, як справляється з поганою поведінкою сина від Джеджули: "Стримуватися вже неможливо".
Нагадаємо, що Санта Дімопулос розкрила джерела своїх заробітків: "Дивно, що я досі отримую...".
A ще Politeka повідомлялa, що Дімопулос з "Танців з зірками" з подружками в купальниках влаштували пінну вечірку: "Українки рулять".