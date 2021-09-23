Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, примет участие в шоу снова

В этот раз Санта попробует себя в новой роли на танцевальном шоу. Артистка будет присутствовать в новом эфире в качестве приглашенной судьи.

Стоит отметить, что ее победа на проекте в предыдущем сезоне была не менее яркой, тогда даже не обошлось без скандала.

«Приглашенной судьей на четвертом эфире шоу «Танцы со звездами» станет Санта Димопулос👏🏻 Победительница «Танцев со звездами-4» @santadimopulos это воскресенье будет помогать нашим судьям оценивать участников😉» - говорится в подписи.

Поклонники ответили:

«А на балконе кто?; Муженек денег отвалял за судейство, также как и купил победу? 🤣; Санта😍 Она такая красивая ❤️А кто же будет ведущим на балконе?; Я жду Викторию Булитко! ❤️; Боже, как прекрасно! Обожаю её!; лично мне очень нравились танцы Санты, болела за неё; это будет горячий эфир 🔥жарище; 🔥Да, она была пчелкой на паркете с вспыльчивым характером. Имеет право сказать как нужно двигаться; О, Продажные эфир можно не смотреть)».

за советом. В этот раз ей предложили поделиться рекомендацией молодым девушкам.

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