Популярна українська співачка і екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос відверто розповіла про своє ставлення до учасників нового сезону проекту "Танці з зірками"

Як відомо, виконавиця стала переможницею минулого сезону танцювального шоу. На минулих вихідних вона повернулася на шоу в якості запрошеної судді на один епізод. Санта здивувала багатьох глядачів, поставивши всім парам по 10 балів. Деяким таке рішення співачки здалося обурливим.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Інстаграм Дімопулос пояснила, чому вчинила саме так.

"Моє перше почуття, коли я дивлюся на учасників нового сезону-Емпатія: адже я відмінно знаю, що відчуває той, хто виходить на паркет "Танців"! Я вирішила підтримати абсолютно всіх! Адже цей проект - не тільки про танці. Це про подолання своїх страхів і затискачів, про вихід із зони комфорту-на паркет (у відкритий космос!), про те, щоб зробити те, що ніколи раніше не робив!", - чесно зізналася Санта.

Вона додала, що ще рік тому не могла навіть уявити, що опиниться в суддівському кріслі проекту. За словами співачки, в» Танцях " важливо все робити на максимум, передаючи глядачам всі свої емоції.

Нагадаємо, Дімопулос зізналася, що відчувала, повернувшись на "Танці з зірками".

Як повідомляла Politeka, судді "Танців з зірками" Чмерковському лікарі сказали, що він не зможе більше ходити.

Також Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Чмерковський пригорнув до Санті Дімопулос, поки глядачам крутили рекламу.