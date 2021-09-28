"Кажется, что ничего не получится"

Популярная украинская певица и экс-солистка группы ВИА Гра Санта Димопулос поделилась впечатлениями от возвращения на паркет шоу «Танці з зірками»

Как известно, Санта участвовала в прошлом сезоне проекта, и заняла первое место. В новом сезоне звезда вернулась на шоу в качестве приглашенной судьи на один эпизод. В новом посте на своей странице в Инстаграм Димопулос поделилась впечатлениями от этого опыта, пишет Politeka.net.

Певица сравнила шоу «Танці з зірками» с магией.

«Сначала тебе кажется, что ничего не получится. Все время хочется пить, глубоко дышать и вообще сбежать. Особенно когда танцевать нужно с Максом Чмерковским и после годового перерыва)», - поделилась переживаниями Санта.

Однако, звезда подчеркнула, что сразу после старта съемок ты «включаешься» в происходящее и «ноги танцуют сами».

«Спросите меня как быстро похудеть - выйти в прямой эфир. Такой адреналин и кортизол можно поймать разве что в экстремальных видах спорта», - уверена Димопулос.

Она добавила, что была очень рада тому, что смогла вернуться на паркет спустя год.

Санта также поделилась фотографиями со съемочной площадки. На нескольких из них она запечатлена во время чувственного танца с судьей нового сезона Максом Чмерковским. На других певица демонстрирует свой экстравагантный наряд.

Напомним, судья "Танців з зірками" Чмерковский прильнул к Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу.

Как сообщала Politeka, победительница "Танців з зірками" Димопулос заинтриговала возвращением на проект.

Также Politeka писала, что победительница "Танців з зірками" Димопулос станет приглашенной судьей.