Известная певица и блогер Санта Димопулос рассказала, что вернется в "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос, после грандиозной победы в "Танцях з зірками" заинтриговала фанатов возвращением на проект. В своем Instagram звезда поделилась новостью о том, что ее пригласили стать четвертой звездной судьей шоу и уже в это воскресенье зрители увидят ее.

Санта опубликовала в своем микроблоге свои самые яркие образы, в которых появлялась на паркете шоу. А в подписи к публикации рассказала о возвращении: "Завтра я снова возвращаюсь на @tanci1plus1. На этот раз в качестве приглашённого судьи. И это большая честь и ответственность сидеть за одним столом с профессионалами своего дела @maksimc @ekaterinakukhar_official @vladyama_official. Вы следите за этим сезоном? За кого болеете?".

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию Димопулос, отвечая на ее вопросы и засыпая комплиментами: "Санта – самая классная за все сезоны", "Красавица", "Красотка!", "Вау, вот это новость", "У меня тройка фаворитов: Артур, Каднай, Войтенко. Самые сильные", "Значит завтра и посмотрю первый раз новый сезон", "Санта, смотрели только из-за вас", "Очень ждём, хотелось бы чаше Вас видеть на экранах".

Напомним, Победительница "Танців з зірками" Димопулос станет приглашенной судьей: "Да, она была пчелкой на паркете".

Как сообщала Politeka, Димопулос из "Танців з зірками" раскрыла секрет идеальных отношений: "Мы приходим в этот мир...".

Также Politeka писала, что Санта Димопулос сообщила о тревожных симптомах, нужна помощь врача: "Не могу понять...".