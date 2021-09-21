Певица, победительница шоу "Танці з зірками", Санта Димопулос, рассказала, какие отношения должны быть самыми идеальными

Певица дала совет каждой женщине, сообщает Politeka.net.

За плечами звезды один неудачный брак. Санта с 2007 по 2010 годы жила с шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила в 2008 году сына Даниэля.

Сейчас красотка находится в браке с совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко, и в 2019 году пара стала родителями.

Димопулос выглядит очень счастливой на всех фото в Инстаграм, поэтому нередко к ней обращаются за советом. В этот раз ей предложили поделиться рекомендацией молодым девушкам.

"Главные отношения в вашей жизни - это отношения с собой. Мы приходим в этот мир одни (в своем теле и со своей душой) и уходим одни. Поэтому выстраивайте эти отношения, берегите себя, заботьтесь и любите.

Наша реальность - это наше состояние, не наоборот", - написала артистка.

Санта Димопулос подкрепила запись фото, где она находится на отдыхе в светлом платье.

Отметим, Санта Димопулос следит за своей внешностью, используя разные средства по уходу. В частности. Красотка особое внимание уделяет своим волосам. Звезда использует шампуни, маски и масла, благодаря чему ее волосы стали упругими из-за глубокого увлажнения.

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