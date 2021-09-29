Популярная украинская певица и экс-солистка ВИА Гры Санта Димопулос откровенно рассказала о своем отношении к участникам нового сезона проекта «Танці з зірками»

Как известно, исполнительница стала победительницей прошлого сезона танцевального шоу. На прошедших выходных она вернулась на шоу в качестве приглашенной судьи на один эпизод. Санта удивила многих зрителей, поставив всем парам по 10 баллов. Некоторым такое решение певицы показалось возмутительным.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстагарм Димопулос объяснила, почему поступила именно так.

«Мое первое чувство, когда я смотрю на участников нового сезона - эмпатия: ведь я отлично знаю, что чувствует тот, кто выходит на паркет «Танцев»! Я решила поддержать абсолютно всех! Ведь этот проект - не только про танцы. Это о преодолении своих страхов и зажимов, о выходе из зоны комфорта - на паркет (в открытый космос!), о том, чтобы сделать то, что никогда раньше не делал!», - честно призналась Санта.

Она добавила, что еще год назад не могла даже представить, что окажется в судейском кресле проекта. По словам певицы, в «Танцях» важно все делать на максимум, передавая зрителям все свои эмоции.

Напомним, Димопулос призналась, что чувствовала, вернувшись на "Танці з зірками".

Как сообщала Politeka, судье "Танців з зірками" Чмерковскому врачи сказали, что он не сможет больше ходить.

Также Politeka писала, что судья "Танців з зірками" Чмерковский прильнул к Санте Димопулос, пока зрителям крутили рекламу.